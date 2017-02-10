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В Госдуму внесен законопроект о запрете скидок на алкоголь

УрБК, Москва, 10.02.2017. В Государственную думу внесен законопроект о запрете в России скидок на алкогольную продукцию, а также на бесплатную раздачу спиртного. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Согласно документу, список уже действующих ограничений на продажу алкоголя дополнится запретом на «применение скидок с цены алкогольной продукции любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов».



Также предлагается ввести запрет на бесплатную раздачу спиртного, «в том числе в виде подарков».



Поясняется, что новые ограничения связаны с опасностью чрезмерного потребления россиянами алкоголя. Депутаты уверены, что одной из главных причин алкоголизации населения является доступность цен на спиртное.



«Проводимые торговыми сетями скидочные акции служат дополнительным стимулом приобретения алкогольной продукции. Скидки, которые порой достигают 40-50%, подталкивают людей к формированию запасов алкоголя и росту потребления», — уточняется в документе.



Парламентарии подчеркивают, что скидки на алкогольную продукцию фактически «заставляют» потребителя ее приобретать.



В качестве доказательства эффективности введения подобных поправок авторы указывают, что за два года, прошедшие после вступления в силу закона о запрете курения в общественных местах, россияне стали курить на 17% меньше.

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