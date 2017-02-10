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Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — на 34 коп.

10 февраль 2017 (14:54)

УрБК, Москва, 10.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на выходные. Курс долл. США снизился 17,78 коп., до 58,84 руб. Курс евро снизился на 34,39 коп., составив 62,68 руб.

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