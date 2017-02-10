Новости дня
Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — на 34 коп.
10 февраль 2017 (14:54)
УрБК, Москва, 10.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на выходные. Курс долл. США снизился 17,78 коп., до 58,84 руб. Курс евро снизился на 34,39 коп., составив 62,68 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 48 коп., евро — на 42 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 60 коп., евро — на 65 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 30 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 14 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 6 коп.
Loading...