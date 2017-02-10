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«Уральские авиалинии» совершили первый рейс «Челябинск — Сочи — Минеральные Воды»

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила первый регулярный рейс из Челябинска в Минеральные Воды с посадкой в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«10 февраля пассажиры рейса смогли оценить преимущества нового маршрута и удобное расписание. Также они поучаствовали в праздничной викторине в честь открытия и получили приятные подарки от представителей авиакомпании и аэропорта», — рассказали в пресс-службе.



Напомним, что на этом направлении действуют специальные цены: Челябинск — Минеральные Воды — от 5 тыс. 900 руб; Челябинск — Сочи — от 5 тыс. 900 руб; Сочи — Минеральные Воды — от 4 тыс. 250 руб.



Рейс будет выполняться еженедельно по пятницам в 8.30 (из Челябинска). Билеты доступны на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, в call-центре авиакомпании по телефону 8-800-77-00-262 или в любой авиакассе.

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