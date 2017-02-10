Дайджест
Стала известна стоимость стены на границе США и Мексики
10 февраль 2017 (14:17)
Стена вдоль границы США с Мексикой обойдется в 21,6 млрд долл. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы министерства внутренней безопасности.
Согласно плану, вдоль границы к 2020 году будут в три этапа выстроены заборы и стены протяженностью порядка 2 тыс. километров. При этом на протяжении 1 тыс. 046 км граница уже укреплена.
Ожидается, что доклад будет передан руководителю министерства Джону Келли в ближайшие дни.
Согласно плану, вдоль границы к 2020 году будут в три этапа выстроены заборы и стены протяженностью порядка 2 тыс. километров. При этом на протяжении 1 тыс. 046 км граница уже укреплена.
Ожидается, что доклад будет передан руководителю министерства Джону Келли в ближайшие дни.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Великобритания построит стену от мигрантов
- Трамп назвал границы США «дырявыми»
- Трамп предложил построить стену на границе с Мексикой
- Россия укрепила границу с Украиной
- Киев объявил о запуске строительства «Стены» на российско-украинской границе
Loading...