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Стала известна стоимость стены на границе США и Мексики

Стена вдоль границы США с Мексикой обойдется в 21,6 млрд долл. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы министерства внутренней безопасности.



Согласно плану, вдоль границы к 2020 году будут в три этапа выстроены заборы и стены протяженностью порядка 2 тыс. километров. При этом на протяжении 1 тыс. 046 км граница уже укреплена.



Ожидается, что доклад будет передан руководителю министерства Джону Келли в ближайшие дни.

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