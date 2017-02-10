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В Брюсселе без электричества остались три коммуны
10 февраль 2017 (14:17)
Массовое отключение света произошло в столице Бельгии Брюсселе. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
По данным сетевой компании Sibelga, без электричества остались три коммуны, в которых проживают около 200 тыс. человек.
Авария в энергосистеме произошла около 22:40 по местному времени (00:40 мск пятницы) и затронула коммуны Схарбек, Эвере и Сен-Жосс-тен-Ноде. Причиной ЧП стал технический сбой на подстанции в Схарбеке, расположенной на северо-востоке Брюсселя. Без питания остались пять из 48 подстанций, обслуживающих бельгийскую столицу.
Квартал, в котором располагаются учреждения Евросоюза, также остался без электричества, однако в самих зданиях институтов ЕС свет есть, передает RTL. По заверению Sibelga, электричество также подается в больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.
По данным сетевой компании Sibelga, без электричества остались три коммуны, в которых проживают около 200 тыс. человек.
Авария в энергосистеме произошла около 22:40 по местному времени (00:40 мск пятницы) и затронула коммуны Схарбек, Эвере и Сен-Жосс-тен-Ноде. Причиной ЧП стал технический сбой на подстанции в Схарбеке, расположенной на северо-востоке Брюсселя. Без питания остались пять из 48 подстанций, обслуживающих бельгийскую столицу.
Квартал, в котором располагаются учреждения Евросоюза, также остался без электричества, однако в самих зданиях институтов ЕС свет есть, передает RTL. По заверению Sibelga, электричество также подается в больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.
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