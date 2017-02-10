Дайджест
Ученые выявили причины «великого вымирания»
10 февраль 2017 (14:16)
Международная группа ученых выявила новые подробности последнего «великого вымирания», связанные с формированием Деканских траппов в Индии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.
Рождение магматической провинции, как показали ученые, началось примерно 68 миллионов лет назад и вызвано вулканической активностью не одной, а двух горячих точек, сформированных мантийными плюмами, расположенными под островом Реюньон и, вероятно, Коморским архипелагом в Индийском океане.
Расплавленная материя из недр Земли, которая попала наружу, по оценкам геофизиков, в объеме составила 40 и 35 млн кубических километров, соответственно. Вулканическая активность практически завершилась, как полагают ученые, 20 и 40 млн лет назад, соответственно.
К своим выводам ученые пришли, проведя компьютерную реконструкцию событий в мантии планеты, предшествующих возникновению Деканских траппов. Наблюдаемые сегодня геологические образования, по мнению авторов, могли возникнуть только в случае активности одной, а не двух горячих точек.
Рождение магматической провинции, как показали ученые, началось примерно 68 миллионов лет назад и вызвано вулканической активностью не одной, а двух горячих точек, сформированных мантийными плюмами, расположенными под островом Реюньон и, вероятно, Коморским архипелагом в Индийском океане.
Расплавленная материя из недр Земли, которая попала наружу, по оценкам геофизиков, в объеме составила 40 и 35 млн кубических километров, соответственно. Вулканическая активность практически завершилась, как полагают ученые, 20 и 40 млн лет назад, соответственно.
К своим выводам ученые пришли, проведя компьютерную реконструкцию событий в мантии планеты, предшествующих возникновению Деканских траппов. Наблюдаемые сегодня геологические образования, по мнению авторов, могли возникнуть только в случае активности одной, а не двух горячих точек.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Ученые обнаружили на Луне кислород из атмосферы Земли
- На Марсе обнаружили гигантские потоки мантии
- Ученые назвали точное время рождения Луны
- Ученые выявили главный фактор развития слабоумия
- Ученые обнаружили планету с тремя солнцами
Loading...