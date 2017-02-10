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Ученые выявили причины «великого вымирания»

Международная группа ученых выявила новые подробности последнего «великого вымирания», связанные с формированием Деканских траппов в Индии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.



Рождение магматической провинции, как показали ученые, началось примерно 68 миллионов лет назад и вызвано вулканической активностью не одной, а двух горячих точек, сформированных мантийными плюмами, расположенными под островом Реюньон и, вероятно, Коморским архипелагом в Индийском океане.



Расплавленная материя из недр Земли, которая попала наружу, по оценкам геофизиков, в объеме составила 40 и 35 млн кубических километров, соответственно. Вулканическая активность практически завершилась, как полагают ученые, 20 и 40 млн лет назад, соответственно.



К своим выводам ученые пришли, проведя компьютерную реконструкцию событий в мантии планеты, предшествующих возникновению Деканских траппов. Наблюдаемые сегодня геологические образования, по мнению авторов, могли возникнуть только в случае активности одной, а не двух горячих точек.

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