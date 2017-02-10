Дайджест
У погибшего комбата Гиви осталась дочь
10 февраль 2017 (14:16)
У командира батальона «Сомали» ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаила Толстых (позывной Гиви) осталась дочь. Об этом сообщил в одной из соцсетей писатель Захар Прилепин.
Сам Толстых ранее неоднократно говорил, что у него нет семьи. «Я в этом плане свободный человек. Ни квартиры, ничего у меня нет. У меня есть машина, которую подарил мне [глава ДНР] Александр Владимирович Захарченко в мае этого года, и больше ничего у меня нет. У меня есть мой батальон», — рассказывал он, в частности, в октябре 2016 года после гибели командира батальона «Спарта» Арсения Павлова (позывной Моторола).
Сам Толстых ранее неоднократно говорил, что у него нет семьи. «Я в этом плане свободный человек. Ни квартиры, ничего у меня нет. У меня есть машина, которую подарил мне [глава ДНР] Александр Владимирович Захарченко в мае этого года, и больше ничего у меня нет. У меня есть мой батальон», — рассказывал он, в частности, в октябре 2016 года после гибели командира батальона «Спарта» Арсения Павлова (позывной Моторола).
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