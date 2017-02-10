Самые невостребованные профессии на Урале

Специалисты департамента по труду и занятости населения Свердловской области проанализировали профессиональную структуру безработицы в январе-декабре 2016 года. Эксперты выявили самые проблемные профессии на рынке труда Среднего Урала. Опубликованная статистика свидетельствует о том, что финансовый кризис затронул практически все сегменты экономики Свердловской области. По итогам прошлого года безработными были признаны 74 тыс. 728 жителей региона.«В общей численности граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Среднего Урала в 2016 году, наибольшая доля отмечена по таким видам занятий, как: операторы производственных установок и машин, сборщики и водители — 15,3%; неквалифицированные рабочие — 14,9%; квалифицированные сотрудники сферы промышленности, строительства, транспорта — 14,5%; работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности — 13,4%; специалисты высшего уровня квалификации — 11,5%; руководители — 10%», — сообщили в департаменте по труду и занятости.В исследовании также проводится структурный анализ безработицы в Свердловской области по последнему месту работы. Как выяснилось, самыми проблемными профессиями являются водители автомобиля (безработными были признаны 1 тыс. 476 человек), продавцы продовольственных товаров (1 тыс. 140 человек), уборщики (1 тыс. 050 человек), подсобные рабочие (940 человек), специалисты (923 человека), вахтеры (793 человека), менеджеры (669 человек), бухгалтеры (637 человек), продавцы непродовольственных товаров (563 человека), грузчики (483 человека) и охранники (472 человека).Не менее интересной выглядит структура безработицы по профилю полученного образования. С самыми серьезными проблемами столкнулись жители Среднего Урала, у которых в дипломе написано «экономист» (1 тыс. 727 человек), «техник» (1 тыс. 723 человека), «инженер» (1 тыс. 064 человека), «бухгалтер» (970 человек), «повар» (837 человек), «менеджер» (756 человек), «юрист» (562 человека), «продавец продовольственных товаров» (562 человека), «электрогазосварщик» (549 человек).Среди выпускников высших образовательных учреждений в 2016 году безработными были признаны 2 тыс. 823 человека. Из них 102 человека имеют профессию «специалист», 58 — «экономист», 38 — «менеджер», 37 — «инженер», 32 — «юрист», 11 — «менеджер по персоналу», 8 — «преподаватель профессионального обучения».В числе выпускников профессиональных образовательных учреждений в прошлом году статус безработного получили 2 тыс. 134 человека: 321 техник, 190 поваров, 121 слесарь по ремонту автомобилей, 92 бухгалтера, 88 специалистов, 79 юристов, 73 электромонтера, 55 менеджеров, 54 электрогазосварщика и 51 парикмахер.Между тем представители порталов по поиску работы представили свою статистику самых проблемы профессий в Екатеринбурге, которая незначительно отличается от официальных данных департамента по труду и занятости.«Для измерения конкуренции на рынке труда портал HeadHunter использует hh-индекс — он показывает количество резюме на 1 вакансию. Гармоничным считается индекс равный 5. В этом случае и работодателям есть из кого выбирать, и соискатели долго не задерживаются на рынке труда. Сейчас в среднем по Екатеринбургу индекс равен 5,5. В принципе, ситуация хорошая. Однако есть, конечно, проблемные профотрасли, в которых найти работу практически нереально — конкурс туда высокий, а предложений от работодателя мало. В первую очередь речь идет о государственной службе (конкурс 16,1 кандидатов на 1 вакансию), высшем менеджменте (конкурс 10,3) и добыче сырья (конкурс 8,1). Далее идут сразу три сферы с одинаковым индексом 7,7 человек — это безопасность, домашний персонал и юристы. Среди бухгалтеров конкурс составляет 6,3 человека на место», — рассказала УрБК специалист по маркетингу и PR портала HeadHunter Ольга Гибадуллина.«С августа 2016 года количество вакансий в Екатеринбурге на портале «Зарплата.ру» более всего сократилось для бухгалтеров (на 20%), руководителей (на 18%), маркетологов (на 17%), медиков (на 17%), юристов (на 28%), менеджеров продаж (16%). На прежнем уровне осталось число предложений для госслужащих, кадровых работников, инженеров», — заявила руководитель пресс-службы портала «Зарплата.ру» Ольга Павлюченко.Несмотря на серьезные проблемы в большинстве сегментов свердловской экономики, в регионе сохраняются профессии, которые остаются востребованными на рынке труда. Речь идет о подсобных рабочих, кондукторах, уборщиках, коммерческих агентах, инженерах-технологах, медицинских сестрах, воспитателях, штукатурах и санитарах. В этих сферах деятельности предложение заметно опережает спрос.