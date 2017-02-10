Новости дня

На продовольственной базе в Москве нашли более 15 тонн санкционных сыров

УрБК, Москва, 10.02.2017. В ходе оперативно розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Центральной оперативной таможни (ЦОТ) совместно с сотрудниками службы таможенного контроля при силовой поддержке СОБР ЦОТ, на крупной продовольственной базе на востоке Москвы обнаружено более 15 т санкционных сыров и порядка 20 т «сомнительной» сырной продукции.



Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, в складских помещениях хранились сыры различных торговых марок, в том числе «Маасдам», «Дорблю», «Шевретт», а также элитных торговых марок, произведенных в Королевстве Нидерланды, Литве, Германии, Франции, Италии и других странах, в отношении которых применяются специальные экономические меры.



Также таможенниками выявлена сырная продукция производства Украины, которая может быть отнесена к перечню сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации.



Значительные объемы сыров не имеют маркировки, содержащей сведения о производителе и стране происхождения. Документы на такую продукцию отсутствуют. Кроме того, в складах с такой продукцией таможенниками были обнаружены бумажные самоклеящиеся этикетки (находящиеся в отдельных картонных коробках) известных российских производителей сыра.



Общая площадь проверяемых складских помещений составляет более 70 тыс. кв. м. Проверочные мероприятия продолжаются, так как имеется оперативная информация, что в ряде закрытых помещений также находятся сыры европейского производства. Устанавливаются владельцы и каналы поставок санкционных продуктов.



В случае подтверждения, что сыры произведены в странах, которые попадают под эмбарго, товар будет уничтожен в соответствии с действующим законодательством.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: