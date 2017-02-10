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Консультант FIFA проинспектировал ход строительных работ на «Екатеринбург-Арене»

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. Консультант FIFA по строительству стадионов и инфраструктуре Чарльз Ботта осмотрел строительную площадку «Екатеринбург-Арены», реконструкцию которой к ЧМ-2018 проводит компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара). Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



О ходе реконструкции рассказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. Чарльз Ботта осмотрел весь спортивный объект: возведенные трибуны, навес, фасад, объекты периферии, а также подтрибунные помещения. В ходе визита особое внимание представитель FIFA уделил обустройству футбольного поля и готовности инженерных систем для его функционирования. Также изучив дизайн-проект основных помещений спортивного объекта, Чарльз Ботта оценил чистовую отделку южной трибуны.



«Основные технически сложные строительные работы по формированию контура стадиона уже завершены. В настоящее время специалисты выполняют отделочные работы и прокладывают коммуникации в подтрибунных помещениях. Мы можем с уверенностью сказать, что стадион будет сдан в намеченные сроки», — отметил Тимур Уфимцев.



Чарльз Ботта остался удовлетворен ходом строительства на «Екатеринбург-Арене». По его словам, работы выполняются на высоком организационном и качественном уровне, некоторые ведутся с опережением сроков.



«График работ на площадке достаточно тщательно и правильно проработан — строители прекрасно справляются с поставленными задачами по реконструкции спортивного объекта. Как представитель FIFA я ставлю «Екатеринбург-Арене» высокую оценку по итогам сегодняшней проверки», — подчеркнул Ч. Ботта.

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