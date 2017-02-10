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Администрация Екатеринбурга потратит 2 млн руб. на очередное исследование городской грязи

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2016. Администрация Екатеринбурга запустила конкурс на очередное исследование источников и причин загрязнения городской территории. Согласно размещенной на сайте госзакупок информации, чиновники готовы потратить на это 2 млн руб.



Победителя конкурса выберут в начале марта, результаты исследования ему предстоит предоставить в администрацию до конца 2017 года.



В качестве экспериментальных площадок определены шесть типов локаций, которые представляют типичные микроланшафты территорий города. Это проезжая часть, тротуар, газон, детская площадка, зеленая зона и автостоянки внутридворовой части квартала. Всего ученым придется собрать не менее 100 проб поверхностной грязи, почвы, снега и атмосферной пыли.



Напомним, что это не первая попытка определить источник грязи на улицах Екатеринбурга. В 2016 году глава города Евгений Ройзман отправлял техзадание по исследованию городской грязи ученым УрО РАН.

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