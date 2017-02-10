Новости дня
Администрация Екатеринбурга потратит 2 млн руб. на очередное исследование городской грязи
10 февраль 2017 (12:29)
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2016. Администрация Екатеринбурга запустила конкурс на очередное исследование источников и причин загрязнения городской территории. Согласно размещенной на сайте госзакупок информации, чиновники готовы потратить на это 2 млн руб.
Победителя конкурса выберут в начале марта, результаты исследования ему предстоит предоставить в администрацию до конца 2017 года.
В качестве экспериментальных площадок определены шесть типов локаций, которые представляют типичные микроланшафты территорий города. Это проезжая часть, тротуар, газон, детская площадка, зеленая зона и автостоянки внутридворовой части квартала. Всего ученым придется собрать не менее 100 проб поверхностной грязи, почвы, снега и атмосферной пыли.
Напомним, что это не первая попытка определить источник грязи на улицах Екатеринбурга. В 2016 году глава города Евгений Ройзман отправлял техзадание по исследованию городской грязи ученым УрО РАН.
Победителя конкурса выберут в начале марта, результаты исследования ему предстоит предоставить в администрацию до конца 2017 года.
В качестве экспериментальных площадок определены шесть типов локаций, которые представляют типичные микроланшафты территорий города. Это проезжая часть, тротуар, газон, детская площадка, зеленая зона и автостоянки внутридворовой части квартала. Всего ученым придется собрать не менее 100 проб поверхностной грязи, почвы, снега и атмосферной пыли.
Напомним, что это не первая попытка определить источник грязи на улицах Екатеринбурга. В 2016 году глава города Евгений Ройзман отправлял техзадание по исследованию городской грязи ученым УрО РАН.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- С начала весны из Екатеринбурга вывезли 11,6 тысяч тонн грязи
- В Екатеринбурге из-за отмены штрафа за парковки на газонах обостряется проблема грязи на улицах
- В понедельник с улиц Екатеринбурга вывезли 104 т грязи
- За минувшие сутки с улиц Екатеринбурга вывезли более 700 тонн грязи
- Из Екатеринбурга за прошедшую ночь было вывезено 586 тонн снега и грязи
Loading...