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Администрация Екатеринбурга потратит 2 млн руб. на очередное исследование городской грязи

10 февраль 2017 (12:29)

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2016. Администрация Екатеринбурга запустила конкурс на очередное исследование источников и причин загрязнения городской территории. Согласно размещенной на сайте госзакупок информации, чиновники готовы потратить на это 2 млн руб.

Победителя конкурса выберут в начале марта, результаты исследования ему предстоит предоставить в администрацию до конца 2017 года.

В качестве экспериментальных площадок определены шесть типов локаций, которые представляют типичные микроланшафты территорий города. Это проезжая часть, тротуар, газон, детская площадка, зеленая зона и автостоянки внутридворовой части квартала. Всего ученым придется собрать не менее 100 проб поверхностной грязи, почвы, снега и атмосферной пыли.

Напомним, что это не первая попытка определить источник грязи на улицах Екатеринбурга. В 2016 году глава города Евгений Ройзман отправлял техзадание по исследованию городской грязи ученым УрО РАН.

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