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«Уралвагонзавод» подтвердил соответствие требованиям техрегламента ТС на 27 изделий вагоностроения

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. На головном предприятии ПАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2016 году выполнен значительный объем сертификационных работ. Были получены сертификаты и декларации соответствия на серийную и новую продукцию вагоностроения, а также сертификат на единую систему менеджмента организации и систему менеджмента качества изделий спецтехники.



Как сообщает пресс-служба корпорации, в 2016 году завод подтвердил соответствие требованиям технического регламента Таможенного Союза на 22 наименования серийных и 5 новых изделий вагоностроения.



В настоящее время сертификаты соответствия и декларации имеют 145 наименований железнодорожной продукции, выпускаемой на «Уралвагонзаводе» и подлежащей обязательной сертификации. Среди них: 10 моделей полувагонов, 12 цистерн, 5 хопперов, 3 специализированные платформы и 1 весоповерочный вагон, а также 12 моделей вагонных двухосных тележек, составные части изделий, сосуды, работающие под давлением, и многое другое.



В 2016 году инспекционный контроль на «Уралвагонзаводе» подтвердил действие российских сертификатов соответствия на систему менеджмента качества (СМК) продукции вагоностроения. Международной ассоциацией «Русский регистр» проведена ресертификация системы менеджмента бизнеса продукции вагоностроения по требованиям европейского стандарта IRIS железнодорожной отрасли.



Кроме того, в 2016 году «Уралвагонзавод» впервые получил сертификат соответствия на единую систему менеджмента организации. Она охватывает все взаимодействующие между собой интегрированные системы менеджмента, включая менеджмент качества, менеджмент бизнеса, экологический менеджмент, менеджмент промышленной безопасности и охраны здоровья. Все эти системы в рамках системы менеджмента организации получили самостоятельные сертификаты соответствия.

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