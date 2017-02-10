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Суд взыскал с «Качканар-Авто» 1,2 млн рублей за создание схемы с зависимыми обществами
10 февраль 2017 (11:35)
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. Налоговые органы Свердловской области через суд взыскали с ООО «Качканар-Авто» 1 млн 190 тыс. руб. за создание схемы с зависимыми обществами. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области.
Данная схема была направлена на уклонение от уплаты доначисленных в ходе выездной налоговой проверки ООО «Качканар-Авто Плюс» сумм налога путем перевода хозяйственной деятельности на ООО «Качканар-Авто». ООО «Качканар-Авто Плюс» не уплачивалась недоимка по налоговым обязательствам более трех месяцев.
Инспекцией были установлены факты взаимозависимости ООО «Качканар-Авто Плюс» и ООО «Качканар-Авто».
Из анализа расчетных счетов ООО «Качканар-Авто Плюс» и ООО «Качканар-Авто» установлено, что денежные средства от ряда организаций, являвшихся ранее контрагентами ООО «Качканар-Авто Плюс», поступают непосредственно на расчетный счет ООО «Качканар-Авто», при этом условия договоров (обязательства сторон) не поменялись, договоры идентичны по тексту, форме и количеству листов.
Данная схема была направлена на уклонение от уплаты доначисленных в ходе выездной налоговой проверки ООО «Качканар-Авто Плюс» сумм налога путем перевода хозяйственной деятельности на ООО «Качканар-Авто». ООО «Качканар-Авто Плюс» не уплачивалась недоимка по налоговым обязательствам более трех месяцев.
Инспекцией были установлены факты взаимозависимости ООО «Качканар-Авто Плюс» и ООО «Качканар-Авто».
Из анализа расчетных счетов ООО «Качканар-Авто Плюс» и ООО «Качканар-Авто» установлено, что денежные средства от ряда организаций, являвшихся ранее контрагентами ООО «Качканар-Авто Плюс», поступают непосредственно на расчетный счет ООО «Качканар-Авто», при этом условия договоров (обязательства сторон) не поменялись, договоры идентичны по тексту, форме и количеству листов.
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