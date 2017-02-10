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ОКБ: В Свердловской области объем просроченной задолженности по кредитам достиг 39 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2016. Общий объем просроченной задолженности по кредитам в Свердловской области на 1 января 2017 года превысил 38,9 млрд руб., это 13,4% от общей ссудной задолженности жителей региона, следует из отчета Объединенного кредитного бюро (ОКБ) о платежной дисциплине регионов по итогам 2016 года.



По сравнению с предыдущим периодом прирост объема просроченной задолженности составил 13%. По данным ОКБ, по итогам 2015 года объем просрочки достиг почти 34,5 млрд руб. или 12,1% от общего объема ссудной задолженности.



Объем просроченной задолженности по кредитам наличными в Свердловской области за год вырос на 12%, до 25,8 млрд руб. Доля просрочки в общем объеме задолженности в этом сегменте на начало года составила 18,5% против 15,8% по итогам предыдущего периода.



По автокредитам объем просрочки на Среднем Урале показал самый большой рост за год — на 36%. На начало 2017 года он составил 2,8 млрд руб., это 17,3% от общего объема задолженности граждан в этом сегменте.



При этом в отчете ОКБ нет данных об изменениях просроченной задолженности по ипотеке в регионе в годовом выражении. На 1 января 2017 года ее объем составил 2,7 млрд руб. или 2,6% от общей задолженности в сегменте. При этом из них 2,1 млрд руб. приходится на просрочку с задолженностью по платежам более 90 дней.

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