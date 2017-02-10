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В России в 2017 году прекратит действовать национальный роуминг

УрБК, Москва, 10.02.2017. В России в период с июля по сентябрь 2017 года прекратит действовать национальный роуминг — везде, кроме Крыма. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин, сообщает «Российская газета».



При этом ФАС предполагает, что свое видение решения вопроса по аннулированию разницы в тарифах на сотовую связь операторы предоставят уже в марте.



«Роуминг используется только в случае, если абонент начинает получать услуги в сети связи другого оператора. Если находится в сети того же оператора, тарифы не могут существенно различаться», — считает А. Голомолзин. Он также подчеркнул, что есть все предпосылки для снижения внутрисетевых тарифов.



При этом цена на сотовую связь в Республике Крым может сравняться с общероссийской уже в конце первого или в начале второго квартала 2017 года, то есть уже в марте-апреле.



Федеральная антимонопольная служба особо подчеркивает, что отмена национального роуминга не должна привести к росту цен на сотовую связь.



«Снижение тарифов на услуги связи в роуминге компенсируется возможным увеличением трафика объемов оказания услуг. В этом случае остаются в выигрыше и операторы связи, и абоненты», — считает А. Голомолзин.



Напомним, вопросы, связанные с роумингом, а точнее — его отменой внутри России обсуждаются уже довольно давно. При этом в Европе, например, роуминг должны отменить 15 июня 2017 года. И одновременно с этим снизятся тарифы на обмен данными между операторами — на 90%. Впрочем, в Старом Свете это приведет к увеличению средств, которые будут тратиться на сотовую связь — если не за счет самой связи, то за счет некоторого подорожания сопутствующих услуг.

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