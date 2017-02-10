Новости дня
SRG: Стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге снизилась на 7,6%
10 февраль 2017 (10:34)
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. В январе 2017 года стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составила 66 тыс. 139 руб., что на 7,63% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитического центра SRG.
По сравнению с декабрем 2016 года показатель в уральской столице сократился на 0,78%.
По сравнению с декабрем 2016 года показатель в уральской столице сократился на 0,78%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Вторичное жилье в Свердловской области в 2016 году подешевело на 4,5%
- SRG: Вторичное жилье в Свердловской области в 2016 году подешевело на 4,5%
- В 2016 году вторичное жилье в Екатеринбурге подешевело на 6,9%
- SRG: В 2016 году вторичное жилье в Екатеринбурге подешевело на 6,9%
- Вторичное жилье в Свердловской области за год подешевело на 9,5%
Loading...