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SRG: Стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге снизилась на 7,6%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. В январе 2017 года стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составила 66 тыс. 139 руб., что на 7,63% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитического центра SRG.



По сравнению с декабрем 2016 года показатель в уральской столице сократился на 0,78%.

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