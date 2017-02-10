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На Среднем Урале владельцев спецсчетов по капремонту обяжут отчитываться

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. В Свердловской области планируют обязать владельцев специальных счетов для сбора средств на капитальный ремонт многоквартирного дома отчитываться перед органами жилищного надзора. Как сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания, профильный комитет уже рассмотрел в трех чтениях соответствующие изменения в областное законодательство.



В случае, если поправки примут, владельцам спецсчетов по капремонту придется отчитываться о размере начисленных, поступивших и израсходованных средств.



Также изменения в закон «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» вносят ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики и противодымной защиты в перечень работ по капремонту, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта.



Кроме того, в поправках определен порядок действий в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера о перечне услуг и работ, смете расходов, сроках проведения, источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

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