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Авторынок России в январе выпал из пятерки европейских лидеров

УрБК, Москва, 10.02.2017. Автомобильный рынок России, который в прошлом году сохранил пятое место в Европе, по итогам первого месяца 2017 года выпал из пятерки европейских лидеров, пропустив вперед Испанию. Об этом сообщает агентство «Автостат».



Лидером по реализации автомобилей в январе остается Германия, где было продано 241 тыс. 399 машин (+10,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на 3%, что свидетельствует о сохранении положительной динамики продаж в наступившем году.



Второе место удерживает Великобритания, чей результат составил 174 тыс. 564 машины (+2,9%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это максимальный показатель продаж с 2005 года, что стало хорошим стартом для местного авторынка после рекордного 2016 года.



Третье место занимает Италия, чьи автодилеры реализовали 171 тыс. 556 машин (+10,1%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за январь с 2010 года, и в последующие месяцы ожидается сохранение положительной динамики.



Далее идет Франция с показателем 153 тыс. 55 автомобилей (+10,6%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Испания, где несмотря на завершение стимулирующей программы по субсидированию покупки новых экономичных автомобилей местный авторынок продолжает демонстрировать рост — в январе на 10,7%, до 84 тыс. 515 машин.



Россия заняла шестую строчку европейского рейтинга. Продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили более 73 тыс. единиц (без учета LCV).

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