Анонсы

Коротко о событиях дня

В 11.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится пресс-конференция представителя Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге Александра Харлова. Спикер ответит на вопросы о ключевых тенденциях во внешнеэкономической деятельности Урала, а также о проблемах, с которыми российские граждане обращаются в Представительство МИДа.

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