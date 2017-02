Новости дня

«МегаФон» закрыл сделку по покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group

УрБК, Москва, 10.02.2017. ПАО «МегаФон» объявило о завершении сделки по приобретению 11,5 млн акций класса A и 21,9 млн обыкновенных акций, составляющих примерно 15,2% уставного капитала или 63,8% голосов в Mail.Ru Group Limited у компаний, аффилированных контролирующему акционеру «МегаФона» USM Holdings. Об этом говорится в сообщении компании.



«Во исполнение решения, принятого 20 января 2017 года dнеочередным общим собранием акционеров, «МегаФон» завершил сделку по приобретению 11 500 100 акций класса A и 21 940 148 обыкновенных акций, составляющих примерно 15,2% уставного капитала, и 63,8% голосов в Mail.Ru Group Limited у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, аффилированных USM Holdings», — говорится в сообщении.



Общая сумма средств, направленных на приобретение акций, составила 740 млн долл. США. При завершении сделки компания выплатила 640 млн долл. США денежными средствами. Выплата остальной суммы в размере 100 млн долл. США будет осуществлена в форме отложенного платежа через год после совершения сделки.

