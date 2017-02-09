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Центробанк надеется перенести сроки перевода бюджетников на карты «Мир»

УрБК, Москва, 09.02.2017. Центробанк допускает перенос перевода выплат сотрудников бюджетной сферы на карты «Мир». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.



Так, начало перехода может быть перенесено с 1 января 2018 года на 1 июля 2017 года, а окончание продлено до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров же выдачу карт можно осуществлять по мере истечения сроков старых, считает Э. Набиуллина.



«На наш взгляд, правильно, чтобы для новых клиентов, бюджетников и пенсионеров, мы бы установили сроки даже не с 1 января 2018 года, а с 1 июля 2017 года выдачу средств уже на карту «Мир». Но сделали бы переходный период для пенсионеров в плановом режиме, по мере того, как карты, они обычно выдаются на 2-3 года, старые карты, уже исчерпывают свои сроки, и выдавались бы новые карты «Мир». А для работников в бюджетной сфере тоже установить срок, допустим, до 1 июля 2018 года — такой плавный-плавный будет переход», — сказала она.



Напомним, в конце января 2017 года Минфин РФ подготовил положительный проект отзыва на законопроект, который обяжет банки с 2018 года использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов. По мнению ведомства, инициатива установит единый режим выплат социального характера, в том числе при реализации региональных проектов.

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