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«МегаФон»: В 2017 году значительно вырастет спрос на «умные» смартфоны

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. Специалисты компании «МегаФон» прогнозируют значительный рост спроса на «умные» телефоны. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



Мобильный доступ в сеть уже предпочитают 56 млн россиян, что на 6 млн больше прошлого года, а проводной интернет несколько «забуксовал».



По словам телеком-эксперта компании, для того, чтобы правильно выбрать «умный» телефон, необходимо следовать нескольким правилам.



«Выберите телефон с поддержкой 4G или LTE-A. Это поможет выходить в интернет на скорости до 75 Мбит/с и 300 Мбит/с соответственно. Если вы предпочитает двухсимочный аппарат, то обратите внимание на то, в какой слот вы устанавливаете сим-карту. Не все телефоны имеют два равнозначных слота, которые работают с LTE», — советует руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.



По словам редактора интернет-проекта «Будь мобильным» Ивана Куща, следует выбирать гаджет с экраном от 4 до 6 дюймов, оперативной памятью не ниже 2 ГБ. Помимо этого, стоит обратить внимание на разрешение, тип матрицы, яркость и углы обзора.



«Среди бюджетных смартфонов есть достойные варианты. Если не задумываться об экране с поддержкой разрешения 4K, сканером отпечатков пальцев, камерой с неимоверно высоким разрешением и оптикой а-ля «профессионал», можно купить качественный гаджет для быстрого интернета по цене до 10 тыс. руб. В этом сегменте найдётся 5-7 отличных моделей», — пояснил И. Кущ.

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