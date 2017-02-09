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ФАС России выявила нарушение при приобретении авиабилетов для военнослужащих МВД

УрБК, Москва, 09.02.2017. ФАС России выявила нарушение законодательства при приобретении авиабилетов для военнослужащих МВД. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



В соответствии с законодательством в обязанности МВД России входит возмещение транспортным организациям расходов, связанных с проездом военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей по проездным документам, выданным в обмен на воинские перевозочные документы.



Проверка ФАС показала, что ФКУ «Главный центр специальных перевозок Министерства внутренних дел Российской Федерации» («ГЦСП МВД России») с 2011 года заключил договоры с исполнителями на оказание услуг по приобретению авиабилетов, сумма которых составила более 8 млрд руб. Однако договоры были заключены с нарушением.



«Законодательство о размещении заказов и о контрактной системе требует проводить закупки таких услуг с применением конкурентных способов. Однако должностными лицами ФКУ «ГЦСП МВД России» в нарушение указанных требований договоры на оказание услуг по приобретению авиабилетов заключались с единственными исполнителями, отбираемыми самостоятельно при отсутствии какого-либо обоснования», — пояснил начальник управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ Илья Гришин.



По итогам проведенной ФАС России проверки будут возбуждены административные дела в отношении должностных лиц, причастных к необоснованному заключению государственных контрактов.

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