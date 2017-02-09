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Магазин «Юмакс» в Первоуральске выставлен на публичные торги

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. В Первоуральске на торги в виде публичного предложения выставлено имущество признанного банкротом ООО «Юмакс-Центр» (входит в ГК «Юмакс»). Об этом сообщается на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Одним лотом выставлены здание автоцентра «Юмакс» по адресу ул. Ленина, 2 общей площадью 2 тыс. 336,8 кв. м. и расположенный под ним земельный участок общей площадью 2 тыс. 539 кв. м., заложенные ПАО «Сбербанк». Стоимость указанных объектов составляет 78,87 млн руб. В этом лоте также выставлено находящееся по тому же адресу здание склада № 2 (весовая) общей площадью 159 кв. м., которое не является предметом залога. Стоимость данного объекта составляет 1,25 млн руб. Общая начальная цена лота — 72,1 млн руб.



Кроме того, отдельным лотами на открытый аукцион выставлены легковой автомобиль ГАЗ-24-02 с начальной стоимостью 42,3 тыс. руб., грузовой фургон ГАЗ 322100 с начальной стоимостью 76,5 тыс. руб., а также право аренды земельного участка площадью 89 кв. м., расположенного в Екатеринбурге по адресу ул. Комсомольская, 67а, с начальной стоимостью 58,5 тыс. руб. (ранее — 65 тыс. руб.).



По всем вышеперечисленным лотам срок действия начальной цены — 25 рабочих дней. Затем каждые пять календарных дней шаг снижения составит 5% от начальной цены. При этом цена отсечения не указана.



Отдельными лотами предлагаются к продаже две квартиры, находящиеся по адресу Екатеринбург, переулок Чаадаева, 2. Начальная цена квартиры на первом этаже с площадью 34,1 кв. м. — 2,24 млн руб., квартиры на втором этаже с площадью 34,7 кв. м. — 2,29 млн руб.



По данным лотам срок действия начальной цены — также 25 рабочих дней. Затем каждые семь календарных дней шаг снижения составит 10% от начальной цены. Цена отсечения также не указана.



Торги начинаются 12 февраля 2017 года и заканчиваются 25 мая 2017 года.



Предыдущие торги в виде открытого аукциона по данным лотам признаны несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Между тем магазин в Екатеринбурге по адресу ул. Комсомольская, 67 вместе с земельным участком и еще одним нежилым зданием был продан по начальной цене — 47,24 млн руб.



Напомним, 15 февраля 2016 года Арбитражный суд Свердловской области принял решение признать одно из предприятий ГК «Юмакс» — ООО «Юмакс-Центр» — несостоятельным и открыть в отношении компании конкурсное производство сроком на 6 месяцев.



В январе 2016 года ПАО «Сбербанк России» обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исками о банкротстве еще трех предприятий группы — ООО Уральская торговая компания «Юмакс», ООО «Юмакс-КП» и ООО «Юмакс-3 Этрон». Суммы исковых требований к этим организациям превышают 300 млн руб.

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