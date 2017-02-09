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Вторую очередь «Титановой долины» исключили из программы управления госимуществом Свердловской области на 2016 год

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. Из программы управления государственной собственностью и приватизации госимущества Свердловской области на 2016 год исключили упоминание о второй очереди особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», так как по ней не принято решение на федеральном уровне. Об этом заявил исполняющий обязанностей министра по управлению государственным имуществом Среднего Урала Сергей Зырянов, говорится на сайте регионального Заксобрания.



«Тем самым текст документа приводится в соответствие с приложением к закону «Об областном бюджете на 2016 год», на что комитетом Заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству было указано в ноябре прошлого года при рассмотрении корректировки программы», — говорится в сообщении.



Отметим, что в октябре 2016 года на заседании правительства Свердловской области был принят законопроект «О внесении изменений в программу управления государственной собственностью и приватизации госимущества Свердловской области на 2016 год». Как пояснил Сергей Зырянов, проект предполагает в том числе финансирование «Титановой долины»: из бюджета выделяется 40 млн руб. на развитие второй очереди.



ОЭЗ «Титановая долина» под Верхней Салдой задумывалась как мощный промышленный кластер, создаваемый вокруг титанового производства с упором на аэрокосмическую промышленность и машиностроение. Для привлечения инвесторов предполагалось создать выгодные экономические условия: налоговые преференции, таможенные льготы, специальную тарифную политику. Серьезный импульс развитию «Титановой долины» должны были дать мощные финансовые вливания. С 2011 года областные власти потратили на реализацию проекта 1 млрд 792 млн руб., еще порядка 1 млрд руб. были выделены из федерального бюджета.

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