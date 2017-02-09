Дайджест
Польша готова восстанавливать отношения с Россией
9 февраль 2017 (17:09)
Польша готова восстанавливать экономические отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
«Политика по отношению к России, к сожалению, обусловлена агрессивными действиями России в Восточной Европе. Мы признаем необходимость диалога с Россией. Мы будем работать для восстановления двусторонних экономических отношений», — заявил он.
По словам Ващиковского, Польша относится к России серьезно, как к важному соседу. «Но для танго нужны двое», — заключил дипломат.
«Политика по отношению к России, к сожалению, обусловлена агрессивными действиями России в Восточной Европе. Мы признаем необходимость диалога с Россией. Мы будем работать для восстановления двусторонних экономических отношений», — заявил он.
По словам Ващиковского, Польша относится к России серьезно, как к важному соседу. «Но для танго нужны двое», — заключил дипломат.
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