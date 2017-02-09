Дайджест

В Иркутской области задержали главу Тайшетского района

9 февраль 2017 (17:08)

Задержан глава Тайшетского района Иркутской области Александр Величко. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, чиновника задержали на его рабочем месте в здании администрации после утренней планерки.

«В настоящее время в районной администрации проводится обыск, идет выемка документов», — сообщил источник.

Причина задержания Величко не сообщается.

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