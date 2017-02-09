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Рогозин предложил «до зубов» вооружить Росгвардию

9 февраль 2017 (17:08)

Росгвардию необходимо «до зубов» оснастить современным оружием. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Оружие Росгвардии должно быть избирательным для того, чтобы при применении высокоточного вооружения наносить минимальный ущерб или сводить к нулю сопутствующие потери среди гражданского населения», — подчеркнул Рогозин.

По словам вице-премьера, для службы особенно важно нелетальное оружие, которое можно применять в том числе в случае «массовых незаконных выступлений».

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