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В крупном ДТП в Подмосковье погибли три человека

9 февраль 2017 (17:08)

В Подмосковье на Минском шоссе произошло ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области.

«Около 7.55 мск на 105-м км Минского шоссе автомобиль Mitsubishi выехал на встречную полосу, по касательной столкнулся с автомобилями Toyota Land Cruiser и Volkswagen Transporter, после чего столкнулся в лобовую с Audi А4. В результате ДТП погиб водитель Mitsubishi, а также водитель Audi и пассажир», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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