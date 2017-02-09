Дайджест
В Крыму без электричества остались 5,8 тыс. человек
9 февраль 2017 (17:07)
Почти 6 тыс. крымчан остались без света из-за обрывов проводов. Об этом сообщает Минэнерго России.
«Без электроснабжения бытовые потребители в 21 населенном пункте — около 5,8 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что аварийные отключения электричества в Крыму происходят вторые сутки. Отключения начались с 2.00 мск 8 февраля.
Энергетики продолжают ликвидировать последствия аварий.
«Без электроснабжения бытовые потребители в 21 населенном пункте — около 5,8 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что аварийные отключения электричества в Крыму происходят вторые сутки. Отключения начались с 2.00 мск 8 февраля.
Энергетики продолжают ликвидировать последствия аварий.
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