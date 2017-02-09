Дайджест

В Крыму без электричества остались 5,8 тыс. человек

9 февраль 2017 (17:07)

Почти 6 тыс. крымчан остались без света из-за обрывов проводов. Об этом сообщает Минэнерго России.

«Без электроснабжения бытовые потребители в 21 населенном пункте — около 5,8 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные отключения электричества в Крыму происходят вторые сутки. Отключения начались с 2.00 мск 8 февраля.

Энергетики продолжают ликвидировать последствия аварий.

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