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В Крыму без электричества остались 5,8 тыс. человек

Почти 6 тыс. крымчан остались без света из-за обрывов проводов. Об этом сообщает Минэнерго России.



«Без электроснабжения бытовые потребители в 21 населенном пункте — около 5,8 тыс. человек», — говорится в сообщении.



Отмечается, что аварийные отключения электричества в Крыму происходят вторые сутки. Отключения начались с 2.00 мск 8 февраля.



Энергетики продолжают ликвидировать последствия аварий.

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