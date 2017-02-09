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Российские банки в январе получили около 115 млрд рублей прибыли
9 февраль 2017 (16:51)
УрБК, Москва, 09.02.2017. Российские банки в январе, по предварительным данным, заработали около 115 млрд руб. прибыли. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.
«Мы видим, что в январе, по предварительным данным, у нас уже прибыль. Около 115 млрд руб. прибыли за январь месяц. Это хороший показатель», — сказала Э. Набиуллина в ходе встречи с представителями Ассоциации региональных банков России.
В декабре 2016 года банки РФ получили 141 млрд руб. прибыли, а за весь 2016 год — 930 млрд руб. (рост в 4,8 раза).
«Мы видим, что в январе, по предварительным данным, у нас уже прибыль. Около 115 млрд руб. прибыли за январь месяц. Это хороший показатель», — сказала Э. Набиуллина в ходе встречи с представителями Ассоциации региональных банков России.
В декабре 2016 года банки РФ получили 141 млрд руб. прибыли, а за весь 2016 год — 930 млрд руб. (рост в 4,8 раза).
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