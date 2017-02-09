Третья попытка застроить территорию Центрального рынка

Градостроительный совет при администрации Екатеринбурга обсудил концепцию застройки территории бывшего Центрального рынка, которая была разработана по заказу компании «Форум-Групп». Члены Градсовета в целом одобрили представленный проект, однако среди наблюдателей существуют серьезные опасения, что застройщик не сможет довести его до конца. Ранее «Форум-Групп» неоднократно анонсировал планы по застройке территории Центрального рынка, однако каждый раз его реализация откладывалась.Отметим, что Центральный рынок в Екатеринбурге располагался в районе ул. Шейнкмана, Сакко и Ванцетти и Радищева. С июля 2007 года его стали сносить для того, чтобы построить на этом месте торгово-офисный центр «Форум». Застройщиком выступила компания «Нова-Групп девелопмент» (позднее на ее базе появился девелопер «Форум-Групп»). Торгово-развлекательный комплекс (площадь — 85 тыс. кв. м.) должен был состоять из двух башен в 13 и 18 этажей офисного центра, трехуровневого торгового центра и галереи бутиков. Стоимость строительства оценивалась в 135 млн долл. США. Возведение объекта «Форум» должно было завершиться к саммиту ШОС в 2009 году, однако из-за начавшегося финансового кризиса строительство объекта было «заморожено» на нулевой стадии.В 2012 году «Форум-Групп» объявил о планах реанимировать этот проект. К концу 2014 года компания взяла на себя обязательства сдать в эксплуатацию ранее анонсированный многофункциональный комплекс. Вопреки этим заявлениям строительные работы на объекте так и не начались, проект остался нереализованным.В 2014 году застройщик решил переформатировать объект и вернуться к его реализации. Вместо премиального торгового центра «Форум Молл», о котором шла речь до кризиса, компания запланировала построить жилой комплекс с торговым центром площадью около 20 тыс. кв. м. По плану, в ТЦ должна располагаться детская площадка, развлекательная зона с кинотеатром, торговая галерея, универмаг и продовольственный оператор «Азбука вкуса». Однако строительство объекта в очередной раз не началось.В начале 2017 года компания «Форум-групп» обнародовала уже третью концепцию застройки территории бывшего Центрального рынка, разработанную голландским архитектурным бюро LEVS architecten.Согласно новому проекту, общая строительная площадь комплекса в квадрате улиц Сакко и Ванцетти, Радищева, Шейнкмана и переулка Центральный Рынок составляет 106 тыс. кв. м. В том числе жилая (бизнес-класса) — 50 тыс. кв. м., коммерческая — 8 тыс. кв. м. Комплекс будет включать 9 зданий высотой от 7 до 31 этажа, самое высокое — 100 м. Предусмотрен двухуровневый подземный паркинг. Основной «фишкой» этой концепции девелопер считает «создание модного городского продовольственного пространства». Полностью реализовать проект «Форум-Групп» планирует за 4,5 года после начала строительства.Как рассказала представитель LEVS architecten Марианн Лоф, разработчики в первую очередь учли историческое прошлое этого земельного участка, которое и вдохновило их на то, чтобы вписать во внутренний двор «Форум-сити» современный маркет. Он лишь отчасти будет напоминать привычный жителям Екатеринбурга рынок, потому что в его основе заложен совершенно новый для уральской столицы формат розничной торговли.Большинство членов Градсовета Екатеринбурга одобрительно высказалось о новой концепции застройки бывшего Центрального рынка. Однако некоторые участники озвучили серьезные замечания к проекту. Жестче всех высказался член Совета Федерации Аркадий Чернецкий.«Мы долгие годы ждали, когда будет реализован первый проект. К нему уже «приросла душа». Но в новом варианте также много плюсов. На мой взгляд, это гораздо более интересный проект. Однако есть несколько серьезных вопросов. В первую очередь вызывает опасения высотная башня. Дело не в том, что в ней 31 этаж. В ближайшие десятилетия это будет самое высокое здание в этом месте, которое будет перехватывать взгляды. С западной и северной стороны оно представляет собой обычную пластину, которая будет торчать — это не совсем хорошо. Второй вопрос связан с фасадом. Особенно меня беспокоит ситуация по улице Радищева. Фасады не должны выглядеть бедно по сравнению с тем, что сейчас там есть. Когда голландская архитектура рассматривается в комплексе, она создаёт атмосферу. А когда это выглядит как одно маленькое пятно на улице, то оно выглядит бедно. При дальнейшей проработке нужно обратить на это внимание», — заявил Аркадий Чернецкий.Глава Градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин также высказал ряд серьезных замечаний к представленной концепции.«Проект действительно хороший, его надо реализовывать. У меня есть два замечания. Все-таки главная улица в этом месте — Радищева. Наверное, высотное здание должно появиться здесь, а не с другой стороны — в переулке Колхозников, как он раньше назывался. Нужно подумать о перекрестке Шейнкмана и Колхозников. Еще один вопрос — «полуобщественное» пространство. Может быть, стоит его оставить приватным?», — сообщил Михаил Вяткин.В итоге проект все-таки решили одобрить. Впрочем, нельзя исключать, что застройщик в очередной раз откажется выходить на строительную площадку. Как отмечают эксперты, ситуация на рынке жилой и коммерческой недвижимости Екатеринбурга остается крайне напряженной. Существует риск, что площади в комплексе окажутся невостребованными среди покупателей. Поэтому сейчас далеко не самое лучшее время для вывода на рынок новых продуктов.