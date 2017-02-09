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МРСК Урала оплатила штраф в 200 тыс. рублей за нарушения при раскрытии информации
9 февраль 2017 (16:31)
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. ОАО «МРСК Урала» оплатило в Федеральный бюджет штраф в 200 тыс. руб., назначенный свердловским УФАС. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
УФАС признало факт нарушения в действиях ОАО «МРСК Урала», выразившегося в бездействии относительно раскрытия типовой формы договора оказания услуг по передаче электрической энергии между смежными сетевыми организациями в установленный срок.
Свердловское УФАС России признало ОАО «МРСК Урала» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 9.15 КоАП РФ, и назначило ему штраф в размере 200 тыс. руб.
Вместе с тем, антимонопольное ведомство внесло представление ОАО «МРСК Урала» о принятии всех зависящих мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, путем разработки и опубликования на официальном сайте общества типовой формы договора оказания услуг по передаче электрической энергии между смежными сетевыми организациями.
УФАС признало факт нарушения в действиях ОАО «МРСК Урала», выразившегося в бездействии относительно раскрытия типовой формы договора оказания услуг по передаче электрической энергии между смежными сетевыми организациями в установленный срок.
Свердловское УФАС России признало ОАО «МРСК Урала» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 9.15 КоАП РФ, и назначило ему штраф в размере 200 тыс. руб.
Вместе с тем, антимонопольное ведомство внесло представление ОАО «МРСК Урала» о принятии всех зависящих мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, путем разработки и опубликования на официальном сайте общества типовой формы договора оказания услуг по передаче электрической энергии между смежными сетевыми организациями.
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