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Российские туроператоры отказываются от горящих путевок

УрБК, Москва, 09.02.2017. Туроператоры, стремясь в кризис минимизировать риски, почти полностью отказались от продажи горящих туров — путевок, предполагающих значительную скидку при бронировании за несколько дней до вылета. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Так, представитель компании «ОнлайнТур» Игорь Блинов отмечает, если до 2014 года на горящие туры приходилось около 15% продаж, то теперь их практически нет.



«Соответствующие запросы от клиентов остались, но подобрать по ним что-нибудь почти невозможно: стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30-40% выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот»,— поясняет он.



Похожие цифры называет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее оценкам, если в 2014 году на горящие туры приходилось 15-20% продаж, то теперь речь идет максимум о 3-5%.



Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин также отмечает сокращение объемов горящих предложений. Но, по его словам, еще прошлым летом агентам удавалось находить такие туры в Грецию, на Крит и внутренние курорты.



Резкий рост популярности формата горящих туров начался в 2000-х годах. Пика сегмент достиг летом 2014 года. Тогда, готовясь к летнему сезону, многие крупные туроператоры переоценили будущий спрос организованных путешественников на поездки в Грецию. Впоследствии, не дождавшись существенного роста продаж, многие компании были вынуждены снижать цены.



Все это спровоцировало массовый демпинг на туристическом рынке, который впоследствии назывался одной из основных причин произошедшей летом 2014 года череды банкротств и последовавшего за этим кризиса доверия на рынке организованного туризма.

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