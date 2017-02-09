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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту нападения на юриста Дмитрия Рожина

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. Сотрудники ОП №13 УМВД по Екатеринбургу возбудили уголовное дело по факту нападения на правозащитника Дмитрия Рожина. Об этом сообщает официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.



По его словам, уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ «Побои». Оперативники уже изъяли ряд вещдоков и опросили пострадавшего.



«Сейчас сыщики устанавливают возможных очевидцев и свидетелей происшествия, анализируют поступившее видео, отрабатывают различные версии произошедшего», — рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области.



Напомним, поздно вечером 8 февраля двое неизвестных напали на Дмитрия Рожина на выходе из паркинга в переулке Гончарный. Пострадавший утверждает, что к нападению причастны худрук Театра эстрады Александр Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. На своей странице в соцсети он написал, что неизвестные передали ему «привет» от упомянутых граждан, которые сейчас находятся под следствием по делу «Бухты Квинс».

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