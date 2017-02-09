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Официальный курс доллара США снизился на 48 коп., евро — на 42 коп.

9 февраль 2017 (14:45)

УрБК, Москва, 09.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 10 февраля. Курс долл. США снизился 48,94 коп., до 59,02 руб. Курс евро снизился на 42,14 коп., составив 63,02 руб.

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