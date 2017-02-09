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За последние 5 лет доля автомобилей С-класса в России сократилась в 4 раза

УрБК, Москва, 09.02.2017. По итогам 2016 года в России было реализовано 107,9 тыс. автомобилей С-класса, что на 37,2% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Автостат».



Этот показатель соответствует доле в 8,2% от общего объема российского рынка. Если сравнивать ее с показателем 2015 года (11,5%), то она упала более чем на 3% — сильнее, чем у других сегментов рынка.



Как отмечают аналитики, сегмент С еще в 2011 году был лидером рынка, занимая 35% от общего объема. Таким образом, за прошедшие 5 лет его доля упала вчетверо, что во многом связано с появлением доступных кроссоверов и бюджетных автомобилей В-класса.



Лидером С-класса в прошлом году стал лифтбек Skoda Octavia, который разошелся тиражом в 21,8 тыс. автомобилей (+1,8%). На второе место поднялся хэтчбек KIA Cee’d, результат которого составил 15,1 тыс. экземпляров (-21,7%). На третью позицию опустился прежний лидер — седан Nissan Almera (14,9 тыс. шт.; -42,7%).

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