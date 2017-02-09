Новости дня

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга появится электронная очередь в кассы дальнего следования

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. На Екатеринбургском вокзале в числе 24 железнодорожных вокзалов России в 2017 году появится электронная очередь в кассы поездов дальнего следования. Об этом президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров рассказал в ходе рабочей встречи с билетными кассирами АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочернее общество ОАО «РЖД», осуществляющее перевозки пассажиров в дальнем следовании) и пригородных пассажирских компаний.



«В текущем году мы приступаем к реализации системы управления электронной очередью в кассовых залах вокзалов. На первом этапе планируем подключить к электронной очереди 24 крупнейших вокзалах России», — приводит слова О. Белозерова пресс-служба РЖД.



Помимо Екатеринбурга система будет реализована на следующих вокзалах: Ленинградский, Ярославский, Казанский, Белорусский, Курский, Киевский, Павелецкий, Рижский и Савеловский вокзал Москвы, Московский, Финляндский, Ладожский, Балтийский и Витебский вокзалы Санкт-Петербурга, Калининград-Южный, Московский вокзал Нижнего Новгорода, Волгоград-1, Самара, Ростов-Главный, Казань-Пассажирский и Казань-Восстание, а также вокзалы Сочи и Адлер.



Электронная очередь — это совокупность электронного оборудования и программного обеспечения, позволяющая упорядочить прием посетителей, ускорить процесс обслуживания и сократить время их ожидания в очереди, а также получить эффективный инструмент контроля загрузки и качества работы персонала.



В настоящее время в РЖД трудится более 18 тыс. билетных кассиров, в том числе 4,7 тыс. кассиров — в АО «ФПК» и около 14 тыс. — в пригородных компаниях.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: