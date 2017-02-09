Новости дня

ЧТПЗ провел второй выпуск в рамках программы биржевых облигаций

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» сообщило об успешном завершении сбора книги заявок по второму в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 5 млрд руб., размещаемых в рамках программы. Об этом говорится в сообщении компании.



Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 тыс. руб. Срок обращения выпуска — 5 лет с даты начала размещения.



Новый выпуск ЧТПЗ вызвал повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, в числе которых банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица. Значительный спрос позволил трижды понизить первоначальный диапазон по ставке купона 9,95-10,20% годовых и закрыть книгу заявок на уровне 9,85% годовых (доходность к погашению 10,09% годовых, 200 б.п. к кривой ОФЗ).



Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 45 заявок общим объемом свыше 18 млрд руб.



«Мы высоко оцениваем результаты данного размещения и благодарны инвесторам за оказанное доверие. Успех данной сделки является итогом последовательной работы, проделанной командой ПАО «ЧТПЗ» по повышению операционных результатов бизнеса и улучшению структуры долга», — прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.



Техническое размещение бумаг состоится 15 февраля 2017 года на Московской бирже.



Организаторами сделки выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал, РОСБАНК и Райффайзенбанк. Агент по размещению — Газпромбанк.



Программа биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» общим объемом 50 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: