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ЦБ: Оздоровление банковского сектора России может занять еще несколько лет
9 февраль 2017 (12:55)
УрБК, Москва, 09.02.2017. Оздоровление банковского сектора РФ может занять еще несколько лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
«Период активного оздоровления банковского сектора будет идти еще какое-то время. Мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будут измеряться единицами в год. Но на это уйдет еще несколько лет», — сказала Э. Набиуллина.
По ее словам, больше половины пути оздоровления банковского сектора уже пройдено, но спад российской экономики и ухудшение качества активов российских кредитных организаций затормозили этот процесс.
«Когда Центральный банк начинал этот процесс, я лично ожидала, что мы закончим его раньше, года за три. Но дело в том, что на процесс оздоровления банковского сектора наложились объективные обстоятельства, вызванные спадом экономики и ухудшением активов банков», — пояснила глава Банка России.
Напомним, в 2016 году лицензии были отозваны у 97 банков и небанковских кредитных организаций (13,2% от общего числа на начало года). Это рекордное число с 1999 года, когда финансовый регулятор прекратил деятельность более 200 банков.
Крупнейшими стали Внешпромбанк (40-е место), банк Интеркоммерц (67-е место), Росинтербанк (68-е место), ВПБ (89-е место), Финпромбанк (94-е место) и БФГ-Кредит (99-е место). Также 6 кредитных организаций входили во вторую сотню по размеру активов, 18 — в третью и 23 — в четвертую.
«Период активного оздоровления банковского сектора будет идти еще какое-то время. Мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будут измеряться единицами в год. Но на это уйдет еще несколько лет», — сказала Э. Набиуллина.
По ее словам, больше половины пути оздоровления банковского сектора уже пройдено, но спад российской экономики и ухудшение качества активов российских кредитных организаций затормозили этот процесс.
«Когда Центральный банк начинал этот процесс, я лично ожидала, что мы закончим его раньше, года за три. Но дело в том, что на процесс оздоровления банковского сектора наложились объективные обстоятельства, вызванные спадом экономики и ухудшением активов банков», — пояснила глава Банка России.
Напомним, в 2016 году лицензии были отозваны у 97 банков и небанковских кредитных организаций (13,2% от общего числа на начало года). Это рекордное число с 1999 года, когда финансовый регулятор прекратил деятельность более 200 банков.
Крупнейшими стали Внешпромбанк (40-е место), банк Интеркоммерц (67-е место), Росинтербанк (68-е место), ВПБ (89-е место), Финпромбанк (94-е место) и БФГ-Кредит (99-е место). Также 6 кредитных организаций входили во вторую сотню по размеру активов, 18 — в третью и 23 — в четвертую.
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