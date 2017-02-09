Кризис
Внешнеторговый оборот РФ сократился в 2016 году на 11,2%
9 февраль 2017 (12:40)
Внешнеторговый оборот России в 2016 году составил 471,2 млрд долл. США, сократившись по сравнению с 2015 годом на 11,2%. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ.
Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 103,9 млрд долл. США, что на 58,1 млрд меньше, чем в 2015.
Годовой экспорт составил 287,6 млрд долл. США — это на 17% меньше, чем в 2015. Стоимостный объем экспортированных из РФ в страны дальнего зарубежья топливно-энергетических товаров уменьшился на 22,5%, а физический — возрос на 3,2%. Удельный вес этой товарной группы в структуре экспорта в страны дальнего зарубежья снизился с 66,5% до 62%. Среди товаров ТЭК возросли физические объемы экспорта природного газа, каменного угля, сырой нефти, сократились — нефтепродуктов.
В товарной структуре экспорта в страны СНГ доля топливно-энергетических товаров снизилась с 39,3% до 32,6%, стоимостные и физические объемы поставок сократились на 31,2% и 8,7% соответственно. Физические поставки электроэнергии уменьшились на 34,5%, газа — на 16,6%.
Импорт в Россию в 2016 году составил 183,6 млрд долл. США, что на 0,4% меньше предыдущего года.
В числе прочего сообщается о сокращении физических объемов ввоза легковых автомобилей из дальнего зарубежья на 24,8%, грузовых — на 17,5%.
Стоимостные и физические объемы импорта продовольственных товаров и сырья для их производства из дальнего зарубежья уменьшились на 8,1% и 9,1% соответственно. Физические поставки мяса крупного рогатого скота снизились на 22,3%, сыров и творога — на 15,8%, рыбы свежей и мороженой — на 11,6%.
Сократился экспорт во все страны СНГ, при этом увеличился в годовом выражении импорт из Белоруссии, Узбекистана, Армении, Туркмении, Молдавии, Киргизии, свидетельствуют данные таможенной статистики.
Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 103,9 млрд долл. США, что на 58,1 млрд меньше, чем в 2015.
Годовой экспорт составил 287,6 млрд долл. США — это на 17% меньше, чем в 2015. Стоимостный объем экспортированных из РФ в страны дальнего зарубежья топливно-энергетических товаров уменьшился на 22,5%, а физический — возрос на 3,2%. Удельный вес этой товарной группы в структуре экспорта в страны дальнего зарубежья снизился с 66,5% до 62%. Среди товаров ТЭК возросли физические объемы экспорта природного газа, каменного угля, сырой нефти, сократились — нефтепродуктов.
В товарной структуре экспорта в страны СНГ доля топливно-энергетических товаров снизилась с 39,3% до 32,6%, стоимостные и физические объемы поставок сократились на 31,2% и 8,7% соответственно. Физические поставки электроэнергии уменьшились на 34,5%, газа — на 16,6%.
Импорт в Россию в 2016 году составил 183,6 млрд долл. США, что на 0,4% меньше предыдущего года.
В числе прочего сообщается о сокращении физических объемов ввоза легковых автомобилей из дальнего зарубежья на 24,8%, грузовых — на 17,5%.
Стоимостные и физические объемы импорта продовольственных товаров и сырья для их производства из дальнего зарубежья уменьшились на 8,1% и 9,1% соответственно. Физические поставки мяса крупного рогатого скота снизились на 22,3%, сыров и творога — на 15,8%, рыбы свежей и мороженой — на 11,6%.
Сократился экспорт во все страны СНГ, при этом увеличился в годовом выражении импорт из Белоруссии, Узбекистана, Армении, Туркмении, Молдавии, Киргизии, свидетельствуют данные таможенной статистики.
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