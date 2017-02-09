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Запланированные на 2016 год работы по капремонту не выполнены в 173 домах Свердловской области
9 февраль 2017 (12:38)
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. В 173 многоквартирных домах Свердловской области часть из запланированных на 2016 год работ по капитальному ремонту осталась незавершенной. Об этом министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов рассказал представителям Общественных палат региона и муниципальных образований.
Как сообщается на официальном портале областного правительства, в одних случаях это произошло из-за отказа со стороны управляющих компаний и собственников жилья допустить строителей к общему имуществу дома, в других — из-за необходимости проведения дополнительного обследования основных конструктивных элементов зданий; потребности в проведении ремонтных работ на подводящих инженерных сетях со стороны ресурсоснабжающих организаций. Еще одной причиной стало расторжение договоров с недобросовестными подрядными организациями.
Всего в 2016 году мероприятия по обновлению жилфонда проводились в 75 муниципалитетах Свердловской области. Ремонт проведен в 1 тыс. 984 многоквартирных домах. В общей сложности подрядчиками выполнено почти 14,5 тыс. работ на сумму более 5 млрд руб. В рамках капремонта произведена замена 532 лифтов.
Как сообщается на официальном портале областного правительства, в одних случаях это произошло из-за отказа со стороны управляющих компаний и собственников жилья допустить строителей к общему имуществу дома, в других — из-за необходимости проведения дополнительного обследования основных конструктивных элементов зданий; потребности в проведении ремонтных работ на подводящих инженерных сетях со стороны ресурсоснабжающих организаций. Еще одной причиной стало расторжение договоров с недобросовестными подрядными организациями.
Всего в 2016 году мероприятия по обновлению жилфонда проводились в 75 муниципалитетах Свердловской области. Ремонт проведен в 1 тыс. 984 многоквартирных домах. В общей сложности подрядчиками выполнено почти 14,5 тыс. работ на сумму более 5 млрд руб. В рамках капремонта произведена замена 532 лифтов.
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