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ЦБ предлагает изменить механизмы работы БКИ

УрБК, Москва, 09.02.2017. В рамках введения индикатора долговой нагрузки граждан ЦБ обсуждает с бюро кредитных историй (БКИ) изменение механизма работы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Как поясняют источники газеты, в настоящее время обсуждаются два основных варианта изменений. Логика обоих в том, чтобы кредитор, обращаясь в одно БКИ или ЦККИ, получал данные от всех действующих бюро, которые соберет первое БКИ или ЦККИ. На рынке работает 16 бюро кредитных историй. Однако банки традиционно сотрудничают с тремя или менее, поскольку лидеры рынка — НБКИ, «Эквифакс», ОКБ — консолидируют информацию более чем о 95% заемщиков.



В пресс-службе ЦБ сообщили, что «данный вопрос находится в стадии обсуждения. С учетом международного опыта и специфики деятельности российского рынка кредитования рассматриваются различные подходы к определению дохода и обязательств заемщика».



Напомним, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин дал поручение подготовить предложения по ограничению прав кредиторов на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), если на момент его заключения соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долга превышало предельное значение. Поручение адресовано правительству и Банку России. Срок исполнения — 1 марта 2017 года.



По мнению основных участников рынка, рассматриваемая регулятором схема значительно увеличит время ответа на запрос банков и негативно скажется на всем процессе выдачи кредита, при этом не окажет значительного влияния на объем информации о закредитованности гражданина.



«Сейчас мы не видим практической пользы от внедрения рассматриваемой схемы», — сказал гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский.



По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, в обеих схемах все запросы передаются всем бюро, что повышает риски утечки информации.



«Через год (при сохранении данных) в каждом из шестнадцати БКИ будут персональные данные практически о всех кредитоспособных россиянах. Утечка это лишь вопрос времени», — отмечает гендиректор «Эквифакс».

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