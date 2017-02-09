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По подозрению в хищении задержан замглавы Татфондбанка

УрБК, Москва, 09.02.2017. МВД России по Татарстану задержало заместителя председателя правления Татфондбанка по подозрению в хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» («дочка» Татфондбанка). Имя задержанного официально не разглашается, передает «Интерфакс».



Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что речь идет о заместителе председателя правления Вадиме Мерзлякове. Ранее сообщалось, что 8 февраля судом арестован до 2 апреля директор ИК «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин. Начальник управления активных операций «ТФБ Финанс», также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в Татфондбанке, Илнар Абдульманов и руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Рустам Тимербаев, были задержаны 7 февраля.



По версии следствия, с 1 августа по 15 декабря прошлого года Т. Вальшин совместно с Р. Тимербаевым и И. Абдульмановым, действуя от лица «ТФБ Финанс», под видом агентского договора с Татфондбанком похитили средства более 100 вкладчиков, злоупотребляя их доверием, путем перевода средств в доверительное управление на сумму более 90 млн руб. Т. Вальшин сообщал в суде, что вину не признает, а «ТФБ Финанс» приобретал на средства клиентов облигации.



Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по факту мошенничества в связи с деятельностью ООО по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» после проверки заявлений граждан. Всего в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений.



ИК «ТФБ Финанс» основана в июне 2006 года. Татфондбанк контролирует 68% уставного капитала компании.



ЦБ РФ 15 декабря 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на 3 месяца. Временная администрация проводит проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности. Объем страховой ответственности «Агентства по страхованию вкладов» перед вкладчиками Татфондбанка оценивается в 53,7 млрд руб.

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