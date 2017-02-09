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В Серове возбуждено уголовное дело после проверки кафе Дома культуры железнодорожников
9 февраль 2017 (10:43)
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. В Серове возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после проверки в кафе Дома культуры железнодорожников им. Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Кроме того, в отношении юридического лица — ОАО «РЖД» — прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», которое направлено на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в кафе Дома культуры железнодорожников им. Кузнецова в Серове не соблюдались условия хранения продукции и сроки годности, установленные изготовителем. По итогам проведенных лабораторных исследований в готовой продукции и в смывах с рук персонала обнаружены золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки, создающие угрозу жизни и здоровью людей.
Ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования, а также расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.
Кроме того, в отношении юридического лица — ОАО «РЖД» — прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», которое направлено на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в кафе Дома культуры железнодорожников им. Кузнецова в Серове не соблюдались условия хранения продукции и сроки годности, установленные изготовителем. По итогам проведенных лабораторных исследований в готовой продукции и в смывах с рук персонала обнаружены золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки, создающие угрозу жизни и здоровью людей.
Ход и результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования, а также расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.
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