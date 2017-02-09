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В Екатеринбурге избили юриста, обвинившего Александра Новикова в клевете

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2016. В Екатеринбурге накануне неизвестные избили юриста Дмитрия Рожина, который ранее обвинил худрука Театра эстрады Александра Новикова в клевете и написал на него заявление в правоохранительные органы.



Правозащитник уверен, что за нападением стоит А. Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, с которым бард проходит по делу «Бухты Квинс». По словам пострадавшего, нападавшие «передали ему привет» от фигурантов упомянутого дела.



Как рассказал Д. Рожин корреспонденту УрБК, неизвестные личности стали выспрашивать о нем в районе места жительства на следующий день после пресс-конференции Александра Новикова, на которой тот нелестно высказывался в адрес юриста. Правоохранительные органы уже получили снимки упомянутых граждан с камер видеонаблюдения, сообщил Д. Рожин.

Сейчас правозащитник госпитализирован в одну из больниц города.



Напомним, 23 ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». В конце декабря 2016 года следствие предъявило экс-заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову и худруку Театра эстрады Александру Новикову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Именно Дмитрий Рожин первым сообщил о задержании по этому делу Михаила Шилиманова.

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