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Поветкин отверг обвинения в приеме допинга

Российский боксер Александр Поветкин на судебном разбирательстве в США отверг обвинения в употреблении допинга. Об этом сообщает ТАСС.



Спортсмен рассказал, что принимал мельдоний по рекомендации врача Максима Красавина в начале сентября 2015 года во время тренировок в Казахстане, которые проходили в гористой местности для лучшей выработки выносливости.



Красавин подтвердил, что рекомендовал Поветкину принимать этот медикамент на протяжении двух недель, поскольку этот медикамент при тяжелых физических нагрузках помогает избежать серьезного урона для сердца.

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