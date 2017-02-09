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Трамп направил письмо главе КНР

Президент США Дональд Трамп направил письмо председателю Китая Си Цзиньпину. Об этом сообщает Reuters.



В послании американский лидер заявил, что надеется на сотрудничество с китайским коллегой, чтобы «развивать конструктивные отношения», которые приносят пользу обеим странам.



Трамп также поблагодарил Си Цзиньпина за его поздравительное письмо по случаю инаугурации и пожелал народу КНР процветания в новом году по восточному календарю.

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