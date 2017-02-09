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В Иране провели испытания ракеты класса «земля-воздух»

9 февраль 2017 (10:23)

Иран запустил ракету со стартовой площадки к востоку от Тегерана. Об этом телеканалу Fox News сообщил американский чиновник.

Согласно полученным сведениям, иранцы запустили ракету класса «земля-воздух» малой дальности — несколько десятков километров.

Это испытание прошло менее чем через неделю после того, как США объявили о новых ограничительных мерах в отношении Ирана.

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