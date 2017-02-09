Дайджест
В Иране провели испытания ракеты класса «земля-воздух»
9 февраль 2017 (10:23)
Иран запустил ракету со стартовой площадки к востоку от Тегерана. Об этом телеканалу Fox News сообщил американский чиновник.
Согласно полученным сведениям, иранцы запустили ракету класса «земля-воздух» малой дальности — несколько десятков километров.
Это испытание прошло менее чем через неделю после того, как США объявили о новых ограничительных мерах в отношении Ирана.
Согласно полученным сведениям, иранцы запустили ракету класса «земля-воздух» малой дальности — несколько десятков километров.
Это испытание прошло менее чем через неделю после того, как США объявили о новых ограничительных мерах в отношении Ирана.
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