Дайджест
Кадыров прокомментировал возможное переименование ФК «Терек»
9 февраль 2017 (10:22)
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал возможное переименование футбольного клуба (ФК) «Терек» в «Ахмат». Его приводит сайт правительства республики.
«Это прерогатива совета директоров клуба. Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов «Ахмат» по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность», — заявил Кадыров.
Он отметил, что болельщики грозненцев выступили с подобной инициативой, так как знают, что большую роль в возрождении «Терека» сыграл первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров.
Грозненский клуб переименовали в «Терек» в 1958 году. До этого он назывался «Динамо» (1946-1948) и «Нефтяник» (1948-1958).
«Это прерогатива совета директоров клуба. Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов «Ахмат» по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность», — заявил Кадыров.
Он отметил, что болельщики грозненцев выступили с подобной инициативой, так как знают, что большую роль в возрождении «Терека» сыграл первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров.
Грозненский клуб переименовали в «Терек» в 1958 году. До этого он назывался «Динамо» (1946-1948) и «Нефтяник» (1948-1958).
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